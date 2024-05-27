【分分制勝】壓軸全泥夜宴 近兩季有呢樣特色……

「精彩動力」埋門由巴度親自試閘，窄位追上來走勢可人。

今期上演季內最後全泥夜賽，根據近兩季5月份同一戲碼，頭馬中有放有追，但值得留意是普遍步速都偏快，若曾於所跑路程締佳速者，不妨秤先。

第8場三班1650米，快馬林立，對後上馬營造有利環境，「柏林探戈」與「精彩動力」在曾跑同程馬匹中，締速屬最快及第3快，高速比併有保證，當中「精彩動力」負磅較輕且抽內檔，勝望更濃。這匹柏廐馬唯一勝仗在同程取得，評分重返7字頭，最近兩仗亦取得1季1殿，未遇太大阻力。雖然黃智弘屬贏馬功臣，但當時騎技仍嫌稚嫩，未能好好駕馭，情況有點似「聰明導彈」，後駒一連兩仗弱配，演出略打折扣，剛戰改配巴度即剷入冷腳；今仗「精彩動力」同樣起用巴度，估計亦可提升戰鬥力。

「精彩動力」2月份因右前腿不良於行退出，之後重新做工夫，期間兩度試閘，整季都未見相同安排，反映現時健康已沒大問題，可以接受更辣的操練。最近一課泥閘由巴度親自考驗，起步最慢，但很快追貼馬群，末段略受阻下仍得殿軍，過終點後餘勢未減，拍住「新力高升」愈走愈遠，走勢頗為吸引。

此外，「精彩動力」以往3戰泥地夜賽，累積1冠2殿，摸黑出戰次次肯追，適應不成疑問。抖逾4個月再來，季尾階段賺埋體力上優勢，夠弗重振聲勢。

■明治朗