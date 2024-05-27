【賽馬以外】香港馬可以喺日本包Q嗎？

筆者一向冇咩「大香港」情結，始終賽馬嘅嘢優勝劣敗，盲目去捧場係好無謂，當然香港馬迷都係理性一族，如果唔係尋日遮打盃嘅「桀驁之戀」都唔會賣到得1.4倍咁熱，最終呢匹高多芬嘅長途好手亦示範一次咩做大人同細佬仔玩，輕鬆又執多場一級賽，亞軍就係連二班賽都未贏過嘅「錶之五知」，賽事水準有幾高？真係唔識秤。同埋既然有咗成功例子，遲吓會唔會每季都有海外賽駒嚟香港跑遮打盃搶錢？筆者覺得絕對有可能啦。

不過，即使冇咩香港情結，但嚟緊禮拜日喺日本東京競馬場舉行嘅1600米G1安田紀念賽，筆者並唔係想香港隊揚威咁簡單，甚至覺得「浪漫勇士」、「遨遊氣泡」兩匹佳駟隨時繼香港金盃後，再次包Q都唔奇，當然今次唔係喺香港，場地改咗為日本，意義更加重大啦。

講起安田紀念賽，筆者都試過親身去現場感受賽事氣氛，當時每次都係因為有香港馬遠征，先至可以去現場做嘢，但唔知咩原因，每次去親香港隊都表現平平，贏固然無試過，甚至連三甲都未跑過。而香港馬近年係安田紀念賽成績平平，最大原因係6月已經係香港季尾，唔少馬匹都拚得七七八八，揀呢個時候遠征，對馬匹狀態、體力都係極大考驗，只要遠征賽駒卡士爭啲，根本無可能喺日本成功挑機。至於近年香港最好嘅一哩馬「美麗傳承」、「金鎗六十」都唔遠征，再早啲嘅「步步友」就選擇去英國都唔去日本，搞到香港歷來只得「靚蝦王」、「牛精福星」贏過安田紀念賽。

不過，點解筆者覺得今年「浪漫勇士」、「遨遊氣泡」有機會雙雙跑得好？首先要睇吓日本隊嘅實力，睇咗今日公布嘅安田紀念賽報名馬匹名單，的確唔算強，比較熟悉嘅應該係「匯兩川」、「神志勇進」同埋「秀逸小島」，但呢3隻馬去年12月嚟香港出戰香港一哩錦標，都係輸畀「遨遊氣泡」，而突然縮程嘅G1冠軍「地標圖形」就有兩年未贏過馬，況且就算驚今場有啲日本中距離馬縮程跑一哩賺級數，但「浪漫勇士」同埋「遨遊氣泡」雙雙跑田草2000米都有根據，計卡士去日本跑1600米絕對唔輸蝕，況且兩駒都有遠征經驗，呢方面更得難得。

另外，「浪漫勇士」無疑今季場場都係硬仗，但勝在出賽次數比較少，同埋既然連「先見」都唔夠佢跑，咁呢隻馬去日本對住啲卡士未必咁高嘅馬，更加唔吃虧。咁「遨遊氣泡」即使早前去杜拜演出麻麻，筆者覺得鞍上人巴米高有一定責任，今次重配潘頓，筆者一直覺得現時可以激起呢位冠軍騎師鬥志嘅嘢，就係一啲佢未贏過嘅大賽，安田紀念賽正正其中之一，佢自己會打醒十二分精神。

其實喺2006年，香港代表幾乎喺安田紀念賽包辦第1、2名，當日係「牛精福星」以雷霆萬鈞之勢掄元，而「勝利飛駒」就姍姍來遲得季軍，只構成一條位置Q，今次「浪漫勇士」、「遨遊氣泡」就萬事俱備，筆者睇吓能否於禮拜日黃昏賽舉行前，就見證到呢個歷史性時刻啦。

■山無陵