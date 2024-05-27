周三又出6隻 威哥家陣氣勢如虹！

跑到現時快到6月，練馬師榜首爭奪愈見熾熱，呂健威現時已交出59場頭馬追平伍鵬志，只以亞軍次數較少居次席，威哥近年已憑「金鎗六十」贏盡大賽，但就從未染指練馬師冠軍寶座，今季確是奪冠最佳時機，練者近期亦是精銳盡出，明顯要全力衝冠，今次周中全泥夜賽，呂廐又布下強陣，各位要睇實了。

第1場「黃腳鱲」肯定是全晚呂廐最勇銳一駒，上次谷草擊敗再出補中的「浪漫老撾」，殿軍「大學生」及第7名「又龍串鳳」接戰亦上名，「黃腳鱲」今次在出馬5駒場合料可故技重施快放，頭馬應該手到拿來。

第2場五班泥地1200米，「俏郎中」在韋廐多番上名未勝，轉投呂廐由何澤堯親跳3課，重返一戰只輸不足一馬位的泥地1200米，必要提防。第5場「歐洲傳奇」自購馬現居四班有利，上年底12月腳傷後休養至今，最近一次泥閘只敗於80分「瑪瑙」及102分「新力高升」得第3，復出值得期待。第7場三班泥地1200米，「龍之心」在港首戰泥地同程即與6捷好馬「旋風飛影」構成連贏，可惜再戰流鼻血落敗，又是另一匹抖夠季尾儲足體力之馬，最近一次試閘後上取勝，狀態回起乃威哥衝冠棋子之一。