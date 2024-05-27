艾道拿剛周日遮打盃夥拍「錶之五知」內欄竄上得第2名，走位同騎功均值得一讚，只可惜外隊馬「桀驁之戀」實力太強，艾道拿未能再染指一級賽獎盃，不過嚟到周三全泥夜宴，此子又有連場數胡機會，可期得到安慰獎，6匹坐騎中可看好「德心知遇」、「翩翩君子」、「無限美麗」及「柏林探戈」，最重要騎者季內夜泥次次有馬贏，值得跟進。

今季跑過3次夜泥，艾道拿次次都有頭馬進帳，可見此位騎師特別擅長沙田挑燈夜戰，今次策6駒值得期待。第3場四班泥地1200米，蔡廐「德心知遇」大前仗初爭泥地跑同程，於艾道拿胯下擊敗「勝利神駒」勝出，泥地性能有目共睹。贏馬後專心攻同程，上仗排12檔兼艾道拿出閘時曾甩腳踏最終敗陣而回，敗績可抹走，今次賽前試閘得第2名，復見走勢可予信賴，艾道拿再騎必把握機會。

第5場四班泥地1200米，「翩翩君子」今季在田草取得兩場頭馬，雖然之後未見突破，但現時評分已跌至58分，比起對上贏馬時低5分，上回跑第5名已重新接近，加上不少蔡廐馬轉戰泥地都有好表現，「翩翩君子」今次初戰泥地應有新鮮感，排1檔易跟易衝，值得捧場。

第7場三班泥地1200米，「無限美麗」同樣是草轉泥出動，今季9戰7度上名之4歲馬，鬥心與戰力俱備，馬匹過往亦曾多次試泥閘，轉場不會有陌生感覺。「美麗」系馬主剛剛周日再有「美麗多盈」拉頭馬，近期旺氣持續，「無限美麗」初用防沙眼罩來者非善，兼續由上次合作的艾道拿操刀，戰意秤先。

第8場「柏林探戈」自上季初贏泥地同程後已有年半未再入凱旋門，但時屆季尾狀態提升，前仗谷草以勁勢撲入第2名，只敗於再出連勝的「港林福將」，剛戰泥地亦再能追入3名，艾道拿再騎也要吼實。