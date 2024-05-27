尾場想中Jackpot 柏林探戈木火兄弟做雙膽？

今次全泥夜賽第8場有四重彩及四連環合併多寶180萬元，值得大家多花時間研究形勢。想博四重彩有多種買法，最理想找到信心馬膽，這就可以慳回不少注碼。尾場「大紅袍」、「木火兄弟」及「柏林探戈」上仗俱同場出戰泥地一哩順序跑入三甲，今次「大紅袍」由1檔轉排9檔，反之「木火兄弟」及「柏林探戈」則排5檔及6檔，就信此兩駒最大機會坐正。

第8場三班1650米，「木火兄弟」本身跑法彈性，跑草泥都掂，惟上季中曾受傷患影響要休賽，幸好也康復過來，轉投鄭廐後抖夠才於今季11月復出，跑田草一哩及2000米俱能上名，惟前仗大敗驗出心律不正，的確令人擔心，幸好抖一抖剛戰5月初復出跑泥地一哩重新入Q，而且上仗走勢極強，只輸給「大紅袍」短馬頭位，差少少已得手！睇番「木火兄弟」上季在何廐跑泥地一哩贏過，既然至今兩戰同程取1冠1亞，現時趁勇再攻泥地十分明智，就信鄭俊偉部署，機會秤先。

至於告東尼所派的「柏林探戈」，自從二降三班後愈跑愈好，近兩仗跑草泥俱取得上名，尤其上仗末段時間造22秒65乃全場最快，反映實力雄厚，恃班底之利可拚勝。

此場四重彩可買指定位置，頭兩名用「木火兄弟」及「柏林探戈」，第3名及第4名則可以留意4駒。柏廐「精彩動力」本身贏過泥地一哩，排2檔起步有利，路合檔靚條件正。至於伍廐「唯美主義」、姚廐「你知我拼」及沈廐「銀騰」俱曾試泥閘交出好走勢，此3駒轉場初跑泥地隨時有驚喜。