【東京直擊】姚廐馬房領班劉恩健：遨遊氣泡遠征更乖巧

姚本輝將於周四啟程飛赴日本，馬房領班劉恩健與策騎員及隨行馬伕，成為先頭部隊，代為打點「遨遊氣泡」起居飲食及操練狀況。

「遨遊氣泡」一連兩日分別於東京競馬場進行操練，今朝與另一港隊賽駒「浪漫勇士」安排草地操練。姚廐馬房領班劉恩健接受傳媒訪問，亦都詳細講述馬匹抵達日本後狀況。

據其透露：「『遨遊氣泡』自上周抵達日本後適應很快，食料亦很正常，不過上周六、日適逢東京競馬場舉行日本打吡大賽期，由於檢疫馬房設於馬場中央位置，噪音太大難免影響馬匹情緒，中午兩餐食料未算太理想，但連日情況回復正常，目前磅位縱使未達至香港最佳水平，但亦已接近1200磅，相信情況會進一步改善。」

對於馬匹操練進度，劉恩健又表示「遨遊氣泡」星期日曾於泥地出試，由於有別於香港泥地，場地更加鬆軟，可能會較為用力，而明日及後日將於草地分慢試及快跳，主要讓馬匹熟習較陌生上落斜競賽環境，而馬匹於操練出步方面，換腳情況亦展現到馬匹相當熟習此間競賽環境。

劉恩健又提到，「遨遊氣泡」在沙田環境較有脾氣，反而在外地會相當乖巧，而早前隨隊遠征杜拜之同事，亦認同此駒相當適合遠征，對於今次出戰安田紀念賽，團隊上下都抱有樂觀信心。