【東京直擊】浪漫勇士今朝跳草 沈集成讚弗到漏

路程為1600米的一級賽安田紀念賽將於6月2日舉行，沈集成馬房「浪漫勇士」今日(5月28日)在東京競馬場與「浪漫風采」在草地進行最後試跑，「浪漫勇士」在入直路初仍輕鬆跟後競跑，但末段在麥道朗胯下催策即交出良好反應，輕鬆反先跳贏「浪漫風采」。

沈集成其後出席記者招待會，練者表示：「今晨在『浪漫勇士』快跳之前，已經檢查過馬匹一切安好，無論是食料、毛色、狀態俱好。雖然『浪漫勇士』稍有跌磅，但都是正常情況，因馬匹要坐飛機，加上面對不少檢疫程序，『浪漫勇士』食料現時明顯改善，牠今天1148磅，若然出賽當日有1155磅就最好。」

練者又指，麥道朗今日匯報「浪漫勇士」好開心，享受日本環境。而自己在「浪漫勇士」草地快跳之前已經和麥道朗行過草地，以前曾和「靚蝦王」到此地訓練，認為在東京競馬場跑1600米的話，因賽道有上落斜，所以馬匹要有1800米氣量才可應付此程，加上東京競馬場直路長，相信「浪漫勇士」應付1600米無問題。

另外，沈集成又透露，麥道朗在星期日會策騎7駒上陣，他是大騎師經驗十足，當日跑了1至2場就會知場地如何，至於這幾日東京天氣不穩，沈集成認為要視乎雨量如何，只要不是傾盆大雨，馬匹都可以應付。