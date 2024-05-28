【東京直擊】合作咁多次 麥道朗點評浪漫勇士一哩能力?

雖然安田紀念賽星期日至舉行，不過麥道朗就高度重視，提前飛抵日本，今朝親自幫「浪漫勇士」响草地跳番課，由同主廐侶「浪漫風采」先放引導，到直路已經逐步加速過頭，狀態依然弗到漏。

晨課之後，麥道朗就接受傳媒訪問，首先就當然離唔開啲客氣說話，表示自己直係日本賽馬粉絲，而日本賽駒响世界各地大賽都攞到好成績，水準極高，今次可以親自嚟日本上陣係寶貴經驗，而佢亦對於東京競馬場有讚無彈，每匹馬响呢條優秀賽道都有公平嘅競爭機會，能夠首度參與安田紀念賽係佢嘅榮幸。

至於進入戲玉講到「浪漫勇士」今次機會，對於呢次縮程跑一哩，麥道朗就指出「浪漫士」每場賽事一再展現佢嘅強橫鬥心，王者之風表露無遺，對於遠征陌生場地，亦沒有太擔心，對於今次能否勝任一哩賽程，佢就相信以日本賽事步速向來偏快，呢場賽事預期都會有一定步速，而「浪漫勇士」有快步會更加好跑，畢竟本身係一匹全材馬，要應付東京競馬場呢項1600米賽事，絕對無問題。

在問及今場主隊最強對手，麥道朗認為由雷神策騎嘅「神志勇進」、與及「匯兩川」將會係最大威脅。