廖康銘呢隻泥地未輸過！

周三晚舉行泥地夜賽，廖康銘泥地新星「昇瀧駒」力爭4連霸備受矚目，配合馬房一批泥地精銳大舉出擊，既有季初首次泥地夜賽同晚報捷之「東風壹號」與「妙算歡騰」，加上季內已兩捷的「鑽飾璀璨」，練者強攻勢在必得。

澳洲練馬師廖康銘今季泥地成績不俗，雖然不及以8W排頭位之鄉里蔡約翰，卻以6W與方嘉柏看齊並列次席，如今再於福地出戰，自然有心出擊，當中第7場泥地3捷明星馬「昇瀧駒」，再度交由田泰安延續泥戰不敗紀錄，雖然面臨12檔嚴峻考驗，今仗如能克服檔劣兼磅重不利條件贏馬，肯定為馬房省靚招牌，騎練攜手出擊，戰意毋庸置疑。

東風壹號評分有利

第2場「東風壹號」成為廖康銘開倉泥地賽首匹頭馬，但自加分後卻是一籌莫展，兜兜轉轉現時評分已經跌穿今季贏馬25分水位，上次增程一哩兼排大外檔敗不作準，再配希威森重返勝途短途1200米，變身亦不奇。

第6場「妙算歡騰」近期性能有變，由季初均速採取主動，變成起步較慢要留前鬥後，但卻一再出現後上不及鏡頭，今次轉戰1800米更有利追趕，今仗屬季內最後一次四班泥地1800米賽程，練者務必把握機會。

至於另一匹谷草、泥地俱擅長之「鑽飾璀璨」，近兩仗於谷草表現依然穩定，轉場出擊加添新鮮感，重配贏馬拍檔霍宏聲且排有利1檔，牌面也是呼之欲出。