【分分制勝】對上10個季尾 呢個倉零舍「勇」猛

近年進入季尾階段，賀賢例必策動猛烈攻勢，單單在今個5月份，已先後憑「福國寶」、「嘉應獎昇」、「日就月將」、「日新月著」及「駿先生」建功，就算近兩期未能取得勝仗，惟仍有5駒入圍。事實上，翻查對上10季資料，賀賢在5月至7月份成績，贏馬均達10場或以上，例有雙位數字，而去年同一時段，賀廐便累積15W，抖暑前夕，旗下戰駒特別勇猛！

第6場四班1800米，賀賢馬房安排雙龍出海戰術，「威武勇駒」屬馬房出賽首選，本身贏過夜泥同程，爭勝機會當然好過再戰盲門的「家樂飛駒」。

「威武勇駒」去季尾取得3連捷，連同季初又建功，評分一度扳上63分，足足加了25分。躋身三班後，6戰全負，但剛戰重返四班兼回配艾道拿，又現搏殺手影，只是末段偷位不成，受困致敗，如非遇到意外，可望衝入三甲一席，也由此顯示，馬兒勇態已重新回起。

另一方面，「威武勇駒」先後兩戰泥地，上季尾全泥宴初跑1800米，一擊即中；另一仗則是季初角逐1650米，排14檔且形勢大利前置，加上鞍上人眼見大勢已去，末段隨意追追便算，但馬兒依然愈撲愈近，反覆證明本身泥地性能極佳。今仗再次瞄準勝途，排6檔較易慳位，也不用留得過後，只要艾道拿及早望空衝刺，大有機會再為賀廐添功。

■明治朗