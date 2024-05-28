【東京直擊】成哥爆料！浪漫勇士一哩有機會輸畀遨遊氣泡？

沈集成向來勤力做足準備，每次賽事都會做足資料功課，更何況係遠征賽事？「浪漫勇士」今季挾G1 4連勝氣勢，以擂台躉姿態出戰今屆安田紀念賽，成哥表示當然希望再次為港爭光，所以備戰方面，同麥道朗會認真溝通分析。

提及安田紀念賽最大對手，沈集成認為莫雷拉策騎嘅「神志勇進」，將會係「浪漫勇士」最大威脅，除咗馬匹本身賽績好之外，沈集成又提到，莫雷拉過往贏過「浪漫勇士」，熟悉馬匹性能，更況且莫雷拉要日本贏多1場G1，下季才可獲發牌到當地客串，所以鬥志更加鼎盛。

除此之外，成哥認為「遨遊氣泡」亦難輕視，姚本輝練得好之餘，更加指出「遨遊氣泡」首本路程為1600米，若然香港金盃路程為1600米的話，相信「浪漫勇士」已經敗於「遨遊氣泡」蹄下，所以「遨遊氣泡」亦會係一匹非常強勁對手。

沈集成補充，以自己性格，若然「浪漫勇士」今次冇機會嘅話，係唔會考慮遠征，加上此駒今季可角逐香港馬王，佢好重視此駒喺安田紀念賽嘅表現，所以今次行程帶同物理治療師Tom Simpson和釘甲匠貼身照顧。「浪漫勇士」若然跑得好的話，唔排除出戰寶塚紀念賽。