【練馬師王】今季泥地戰績差 咪以為衝冠大晒！

上期沙田「練馬師王」，編號1呂健威與編號21「其他練馬師」內的丁冠豪先後起孖取得24分，齊齊勝出「練馬師王」，有關派彩為落注時賠率的一半。呂健威不僅贏馬數字追平榜首伍鵬志，封王次數亦一樣，各有10次。至於今期全泥地夜賽，呂健威共派6駒列陣，正值爭冠重要時刻，當然不能忽視，不過呂廐季內只贏過1場泥地賽，整體戰績一般，泥地搏殺總是差多少。若想捧場的話，不如留待周日沙田黃昏賽，皆因呂廐戰駒匹匹硬淨，大有機會連場數胡，或成為爭冠最重要戰役。

今季泥地成績排行榜，蔡約翰贏8W乃各廐之首，其次是方嘉柏與廖康銘各獲6捷，以上3個前列倉口今期俱安排實力馬出擊，估計可以主宰大局。當中蔡約翰於上次全泥地夜賽中，以「魅力寶駒」及「德心知遇」起孖，今次兩駒再登場，肯定又拍住搏殺。列陣頭場的「魅力寶駒」，至今兩戰泥地短途均未逢敵手，性能超卓，今仗改爭一哩路程，惟馬少場合步速快極有限，對氣量要求相應降低，「魅力寶駒」經常可以交出22秒幾快拉士，若末段比併變速能力，佔盡上風。由於有機會先聲奪人，故投注蔡約翰的「練馬師王」時，適宜在第1場開跑前「入場」落注。

此外，蔡約翰今季經常倚重澳洲騎師艾道拿搏殺，季內暫時攜手勝出9W，當中3仗於泥地賽取得，今期騎練有3匹合作馬，確有重視必要。第3場「德心知遇」曾配艾道拿揚威四班泥地1200米，級數秤先。連敗兩仗後，馬兒今次賽前再以泥閘打磨，結果輕鬆闖入第2名，近況顯著回勇，有力重敲勝鼓。

另一匹艾道拿坐騎「無限美麗」首度轉場上陣，本身出自「豪華房車」一族，同父同廐的「旋風飛影」兩捷泥地1200米，估計路程適應不成疑問，艾道拿上次初策「無限美麗」得殿軍，已摸清馬性，再度壓陣，可望提升名次。

「練馬師王」開售賠率

1.呂健威 6.0倍

2.鄭俊偉 5.5倍

3.伍鵬志 7.5倍

4.告東尼 7.5倍

5.廖康銘 9.0倍

6.方嘉柏 12倍

7.沈集成 13倍

8.羅富全 17倍

9.徐雨石 16倍

10.蔡約翰 20倍

11.姚本輝 16倍

12.文家良 22倍

13.賀 賢 40倍

21.其他練馬師(葉楚航/丁冠豪/大衛希斯/容天鵬/韋達/巫偉傑/黎昭昇蘇偉賢) 40倍