最高分3駒晒冷攻兩項G3 賀賢逐隻講

賀賢周日派出廄下評分最高的3駒「賢者無敵」、「威力奔騰」及「增有」出爭兩項在沙田舉行的三級賽，力求為今季的佳績錦上添花。

「賢者無敵」周日繼續夥拍布文，競逐1200米三級賽沙田銀瓶，將負129磅上陣，廄侶「威力奔騰」同場列陣，在巴度胯下僅負117磅作賽。賀賢說：「該兩駒跑畢上仗後被運往從化，都很享受當地的環境。『賢者無敵』早前曾試閘，表現不俗，也正好讓牠開開氣。今仗是一場讓賽，馬兒須讓磅給不少對手，但仍較負頂磅的『維港智能』少負6磅，今次或許是馬兒最後一次能在負磅上稍微佔優。馬兒現況勇銳，但今仗勝算還需視乎天氣和排檔。」

賀賢續說：「『威力奔騰』季內一直表現不俗，角逐讓賽有利牠發揮。如果檔位可讓牠佔先數個馬位，而不需要每每自外檔出閘後落後數個馬位，相信將會有助爭勝。」

此外，賀賢派出「增有」角逐1600米三級賽獅子山錦標，他說：「馬兒今季整季表現出色，我認為牠現正適合增程至一哩。今仗對手實力強橫，其中『錶之銀河』處佳態時將甚具勝望，而『美麗同享』也頗具級數，但牠須在這項讓賽中負頂磅。『增有』季內一直表現優異，今仗當有力一爭，我希望一哩途程可讓馬兒再進步一點。」

此外，賀賢周三派出「福國寶」角逐第7場1200米泥地，他說：「馬兒近兩仗均抽得1檔起步，不過今仗8檔不易應付，屆時場地狀況如何也屬未知之數，但馬兒顯然擅於居前競跑。牠看來喜跑泥地賽，上仗有幸在已耙地的跑道上作賽，但周三未必能遇上同樣的場地。牠狀態良好，同程的往績也佳，相信有力一爭。」

另一邊廂，布文周三與「電訊巴打」故劍重逢，角逐第1場二班1650米泥地。布文說：「我上次替『電訊巴打』主轡時也是角逐泥地賽，結果牠跑獲出色的亞軍。馬兒目前的評分確實不利爭勝，但牠的表現十分準繩，今仗有望再添佳作。」