【張基焦點】歡喜福星1800可放到

方嘉柏過往於泥地賽事不乏佳作，今晚季內最後一次全泥宴亦派出不少實力馬，「歡喜福星」增程跑1800米肯定更合發揮，有權取得季內首W。另外，「喜喜利高」近況開始有改善，轉爭泥地或會帶來變數，未許輕視。「機械騎士」轉馬房後擺明操好才出，即使潘頓不騎仍要提防。「柏林探戈」今次轉配備出擊亦會帶來變數，可望收復前失。

第6場四班1800米，「歡喜福星」正宗泥地好手，以往跑泥地一哩有頭有尾，而去年12月初跑此程則未能放頭全程坐包廂，未能採取最佳跑法，敗不足據，復課後今次埋門彈草閘，狀態更進一步，況且同場放頭馬不多，今次跑1800米只要順住放頭，形勢相當有利，可以扳回一仗。

第2場五班1200米，「喜喜利高」一直未有好表現，評分已不斷向下跌，但最近試泥閘所見馬匹走勢開始成熟，剛戰在谷草1000米拉士亦肯追，表現有起色，今次賽前再試泥地閘，肯定有心轉場出擊，結合輕磅加1檔好位不無變身條件。

機械騎士轉倉急進

第5場四班1200米，「機械騎士」於上手馬房已知可應付泥地，只是當時狀態未到位，初出跑同程得殿軍，然後4月初再攻泥地狀態不算勇也得季軍，上仗改用潘頓有心出擊卻賽後驗出多痰，敗後轉投伍鵬志馬房，先後由潘頓試過兩課閘，最終卻不騎，然而馬匹狀態已操起，換賀銘年亦要吼。

第8場三班1650米，「柏林探戈」跑泥地有根有據，7歲馬仍未退化，只是落腳慢經常追唔切，今次卻刻意除頭罩，可望提升新鮮感，若能跟守較前位置，加上同場有快馬，後上爭勝機會仍然樂觀。