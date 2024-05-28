【進階選項】銀騰轉場有保證

馬匹是血肉之軀並非機器，牠們都有情緒、思想及習慣，之不過馬兒不懂說話，並不像人類般開口便知所需。正因如此，當馬匹轉去一個新環境時，練馬師及馬房員工等便要慢慢磨合摸索，再令馬兒去適應，轉馬房成績好壞並無必然性，好像早前轉播賽兩匹法國名駒「大石」及「靛彩薇」轉投新練馬師復出戰便落敗，但當經過時間去了解，相信稍後可重振雄風。

香港馬圈環境競爭激烈，轉倉來投馬必然心急諗盡辦法交代。尾場「銀騰」及「駿河灣」，連同「炯炯有神」季內一併轉投沈廐，但未見成果，尚有一匹同主新血J469卻養在廖康銘馬房。「銀騰」上周三轉沈廐首戰，賽前布文試閘走勢甚佳，尤其泥地一課，落場跑谷草配希威森，當晚入彎前被對手塞住，直路貼欄場地性況不太理想，見「銀騰」展步有點吃力，當作熱身。今晚匆出轉戰泥地，父母兩線都擁美國泥地血緣，半姊Good Place是阿聯酋一千堅尼亞軍，另一匹半兄Press Room亦在英國及杜拜4勝膠沙地與泥地賽。「銀騰」來港前曾經在百肯南跑膠沙地1200米路程嫌短得第4，再看於上手馬房試泥閘已追得勁，尾場亂局用班德禮排內檔半冷有得博。

第7場三班1200米，泥地好手雲集，快馬多場合繼續心儀「花果猴王」。大前仗四班劣勢後上勝出，再出狂追「昇瀧駒」得亞。上場12檔被迫留得更後位置，與前面主馬群落後太遠只能追回第4。今場排檔移入，早段可輕易居中守靚位，當銳分子輕磅鬥後勁贏面極高。