【三重彩地帶】梅開二度再展「笑」容

未講馬先講數據，近4次跑泥地1200米，12個三甲席位，1至4檔佔了11席，內檔馬有壓倒性優勢，今次推介2、3場同程均以內檔馬作重心。

第2場五班1200米，「最多歡笑」今季納入正軌後5次跑同程非冠即亞，並在上場開齋，復課有閘未見鬆懈，看來1W未夠皮，蔡明紹騎慣騎熟，4檔走二疊，後上可一攻而破。

「友盈友福」全場唯一同程締速造1分9秒內，該役輕取其後征服四班的「澳華威威」，今次四降五機會來了！「鑽飾翱翔」上場落班跑谷排外檔沿途外疊敗不足據，轉泥排內檔可反客為主。「俏郎中」連仗跑P，季尾轉去爭標組的呂健威，鬥志加零一。「喜喜利高」試泥閘有速度，排1檔守好位或有驚喜。

第3場四班1200米，幾匹初跑泥地分子試泥閘均有好表現，「太陽昇」及「陽光寶貝」兩試泥閘都贏晒，「太陽昇」兩閘均與高班馬同試，其中一課更贏「金鑽貴人」，參考價值比「陽光寶貝」稍高。「廚師發辦」初出前已兩勝泥閘均放返，田草熱身後轉泥兼排2檔，蟲變龍大條道理。「鑽飾璀璨」2W均由霍宏聲操刀，人馬重逢有戰意，1檔配合前置如虎添翼。「城中勇士」泥地1200及一哩都上名，但始終短途對手稍弱，較易搵到甜頭。■海東