【J臣研究所】龍之心耐性換回報

今期跑全泥夜宴，突然諗起一件事十分有趣。筆者喺澳洲有匹馬因為比較遲熟，至3歲尾才贏第1W，由於當時入口準則為67分，贏一場本來難以即時運港，加上佢頭兩戰都係贏泥地，評磅員亦直言缺乏草地賽績，評分不夠因此不予批准來港。時至今日，此駒已在當地4捷，當中包括兩草兩泥，剛好執筆時練馬師金仕芬傳訊，想馬匹下場重回泥地戰線，可能有朋友會問，贏開草地又何必要轉戰泥地呢？但事實上，因為南半球入冬關係，澳紐好多草地跑道會關閉，有狀態嘅馬要跑，有時草地選擇並唔多，咁如果6至8月一堆跑泥地贏嘅馬賽績不予合適評分，咁6月一班香港馬主中得PP籤後，要即時買到馬嘅難度也幾大。

由於天氣關係，未知泥地狀況，搵場形勢較簡單嚟推介，臨場再執生。第7場「昇瀧駒」3連捷已成為廖廐招牌馬，但留意上場負重磅下贏嚟已見辛苦，今場內疊多快馬應難切入，易位難贏。馬膽先選「龍之心」，此駒來港兩季但用得唔多，今年1月曾留鼻血，本來可以較早復出，但明顯練者及馬主都極好耐性，馬匹試過3課大閘贏得先再跑，埋門大閘喺外疊按實追上，首名過終點姿態從容，加上季尾抖足4個月體力充足，只要唔好食太多泥頭就夠贏。「凱旋時光」當打大熟，跑啱嘅話位置極穩。「勝意龍」贏過濕慢泥。「花果猴王」磅輕，如果外疊利追隨時贏晒。