【耀眼精選】智勇名駒轉泥變身

每個人都有唔同嘅天賦潛能，若果響適合嘅地方就可以發光發亮，但係放響錯誤嘅舞台，就算係萬年一遇嘅天才，最終都會被埋沒。

早幾年有一篇網上文章《如果美斯是在香港出生》一度成為熱話，文章假設咗一個天馬行空嘅平衡宇宙，球王美斯唔係響阿根廷出世，而係響相距十萬八千里遠嘅香港成長，由細到大為咗滿足父母望子成龍嘅心，最終變成被學業耽誤嘅球王。

響賽馬世界亦經常出現「資源錯配」嘅情況，例如快地好嘅馬偏偏響歐洲黏軟嘅場地作賽。呂廐「智勇名駒」，血統帶有濃厚北美色彩，父系「緊密穿梭」係07年美國泥地1400米G1帝王主教錦標冠軍，響肯塔基打吡、育馬者盃經典大賽、赫斯基邀請錦標、必利是錦標都可以跑二三名，香港子女出過「榮冠大道」、「銀紙」、「勁開心」、「好運」、「錶之銳」多匹泥地專家。再睇下線，「智勇名駒」幾匹同母馬都係泥戰高手，如父為Malibu Moon嘅Back Ring Luck就交出10場頭馬；出自Bernardini嘅Hizaam，更加響美國累積11W。來港前後主力跑草地嘅「智勇名駒」，今仗轉跑泥地，隨時變身。