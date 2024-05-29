【分秒在握】增程展活力

作為馬迷，最樂見係馬圈不同崗位有競爭，因為良性競爭正係進步的催化劑，呂健威及伍鵬志均朝首個冠軍寶座進發，戰情愈激烈，馬迷反而愈有利。伍鵬志今次派出「活力多多」挑戰1800米，何澤堯騎後上馬醒神，值得投以信心一票。

今次第6場四班1800米戰情相當緊湊，既有前領賽駒，亦有後上好手，而更添變數的，係跑1800米，前置型馬匹可以在一哩一放到底，但多跑150米就未必可以頂到尾。這場會搶的馬匹為「怪獸奇兵」及「歡喜福星」，另外亦有多駒具速度擺前走，因此相信步速不會太慢，但上述兩駒跑一哩，亦未必能直領到底，因此多跑150米，似乎放到的機會更低。

其實這場參戰馬，有不少都在659總場次碰過頭，而該場戰情甚激烈，頭6名馬匹均在半馬位之內分勝負，而群駒密攏鬥衝之下，當然會有擠碰，而跑第9名的「活力多多」，就係值得備忘的一駒。

因為「活力多多」上仗在泥地一哩排在1檔，早段照例留前鬥後，但入到直路之後，前面根本人馬踏雜無去路，鞍上人何澤堯縱使想轉換跑線，始終未能望空，而馬匹在困困塞塞之下跑第9名，亦不過輸兩馬位，敢言際遇好一點，必然可將名次提升。來到今次增程，馬匹同程跑過一次得第3，而田草贏過1800米，亦在2000米上名，反映馬匹絕對夠氣量應付此程，排13檔焗住外疊衝，隨時係贏馬關鍵。

■長風

第6場 7活力多多 8年年友福

4妙算歡騰 6歡喜福星