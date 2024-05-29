新季大賽頻頻失利 岳家軍瞄準英法打吡挽頹勢

由岳伯仁領軍領軍嘅古摩亞陣營，開季之前一眾3歲精英火力強大，已被視為主宰歐洲各地3歲經典大賽命脈，豈料跑落不似預期，英、法以至新近愛爾蘭主場舉行嘅二千堅尼同一千堅尼，一一遭遇滑鐵盧。

轉眼嚟到呢個周末重頭戲英國打吡大賽，去年2歲不敗新星「名戰古城」，今年轉3歲首仗即响英國二千堅尼表現走樣，今次再戰打吡，當然係想挽回聲譽，目前依然被當地搏彩公司，列為今屆賽事大熱門，不過岳家軍相信再唔會托大將重心放晒响一匹馬身上，據報導剛於李奧柏復出，首戰G3打吡預賽錦標，即刻完成跨季3連勝嘅Los Angeles，加入埋呢匹明星馬做保險，當然係唔想再有任何閃失。

仲有另一項响星期日舉行嘅法國打吡大賽，呢場亦會係當日香港轉播賽嘅戲碼之一，暫時最後階段仲有18匹留位，而岳伯仁同樣雙龍出海，包括咗法國二千堅尼跑梗頸四嘅「宮廷畫匠」同埋Cambridge，其中對於「宮廷畫匠」上賽拚敗，岳伯仁就指出場地變化，會對「宮廷畫匠」表現打折扣，所以佢希望屆時只要場地正常，爭標機會亦會大大提高。