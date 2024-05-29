高價轉手 玉龍集團購入重心城

昨日响黃金海岸舉行嘅神奇拍賣牝馬拍賣會(Magic Millions National Broodmare Sale)，有唔少新近退役嘅分級賽頭馬名字，都响呢個拍賣會出現，成為全場焦點，就係Lot 587，挾10項G1冠軍新西蘭馬后「重心城」(Imperatriz)，雖然未有露面現場，不過一樣有唔少買家爭相競投，由400萬澳元起標，最終由張月勝旗下玉龍賽馬集團，以660萬澳元(約3,420萬港元)投得。

「重心城」呢個價錢，亦成為澳洲有史以來，最高拍賣身價年長雌馬，對於Te Akau Racing今次肯將呢匹短途雌馬轉手，畢竟集團本身近年出了唔少G1雌馬精英，加上馬匹性能方面，始終較為崇尚長途馬優良血緣，站在商業角度，亦唔介意將呢匹馬高價轉讓。

況且玉龍賽馬集團，近年積極開拓育馬事業，不斷向南北半球搜羅優質雌馬，正如今個拍賣會，除「重心城」外，又以250萬澳元（約1300萬港元）投得應屆史密夫錦標冠軍「電閃連連」（Chain Of Lightning），5歲馬在完成新季春季喜年華賽期後，再行決定去向。