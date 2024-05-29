投注備忘 3項泥地賽程今晚最後一次

5月份最後一次夜賽移師沙田跑泥地，步入季尾階段，今晚原來有個別泥地賽程，已經係最後一次，對於個別泥地路程專家，就要把握爭取成績最後機會。

今日壓軸泥地賽程有3項，包括：第1場第二班1650米、第4場第五班1650米，同埋第6場第四班1800米。

頭場第二班1650米，更加係今季二班泥地最後一場，想跑泥地就要下季請早，最終都只得吸引到5匹報名，其中季內兩戰泥地1200米未輸過「魅力寶駒」，今次一於過嚟中距離試吓，畢竟以目前評分，跑草地短途較下風，把握季內最後機會，睇吓可唔可以增程突圍。

第五班泥地1650米，形勢立立亂，就連後備補上嘅「麒麟」，今季亦响呢個路程贏過，仲有何澤堯幫手，絕對係今場爭勝分子。至於把握泥地機會搶分護級，就有「鷹勇猴王」同「綠登」，前駒配合同主廐侶「花果猴王」分頭出擊，都可以講係擺明車馬。

仲有第四班1800米，其中今季於泥地夜賽，於五班贏呢個路程嘅「慶萬家」， 3月尾敗後就返咗去從化休養生息，留到季尾復出重返勝途，呢個路程又係2戰未輸過，楊明綸停賽改配董明朗，不妨斟酌吓。