征戰安田 潘頓大彈對手浪漫勇士缺點？

「遨遊氣泡」將於本週日（6月2日）在東京競馬場角逐安田紀念賽1600米一級賽，與「浪漫勇士」及一眾日本一哩好手同場較量。鞍上人潘頓認為此駒易於駕馭，有力與強敵周旋。

潘頓將於週四（5月30日）啟程前往東京，為週日一戰作好準備。今屆安田紀念賽共有18匹馬報名參賽，當中不乏曾來港參賽的日本良駒，包括「神志勇進」、「匯兩川」、「傲蹄巴魯」、「秀逸小島」及「地標圖形」。

潘頓曾兩度出戰安田紀念賽，分別於2010年夥拍蘇保羅馬房的「友誼至上」取得第9名，以及於2017年策騎告東尼麾下的「美麗大師」跑獲第6名。

「遨遊氣泡」上仗於4月28日在沙田角逐富衛保險冠軍一哩賽1600米一級賽，結果在麥道朗胯下跑入季席，頭馬為潘頓策騎的「永遠美麗」，而今仗對手「傲蹄巴魯」則跑獲第8名。潘頓相信「遨遊氣泡」今仗有力威脅「浪漫勇士」等熱門馬匹。

「遨遊氣泡」曾於5月16日參加一課沙田1000米試閘，以首名衝線。潘頓在談及該次試閘時說︰「牠（『遨遊氣泡』）的試閘表現出色，雖然1000米途程對牠稍為嫌短，但牠一如既往展現上乘速度，末段以佳勢加速。牠今仗跑一哩途程，所以我們讓牠保持勁勢衝過終點。牠試閘後狀況良好。」

「我看過牠（在東京操練）的錄影片段，馬兒看來甚為適應當地環境。牠實而不華，專心競跑。我認為今仗適合牠角逐，希望到時賽道狀況正常。要在日本取得頭馬從來都不容易，因為他們非常擅長在主場爭勝，你的馬匹必須具備頗強實力。」

「我認為『遨遊氣泡』跑法機動，能夠跟隨領放馬競跑。馬兒擅跑快步速賽事，可是今仗步速不一定偏快，但倘若賽事步速偏快，馬兒當然能夠應付。牠有力跑一哩以上途程，並且曾在2000米途程交出好表現，所以即使今仗要面對直路的上坡路段和軟慢場地，發揮應該也不會受影響。」

「馬兒經常有好表現，而今年參加此賽的頂級良駒不多，也沒有賽駒一枝獨秀，所以今年適宜角逐此賽一試實力，且看我們最終成績如何。」

潘頓雖然對「浪漫勇士」非常重視，但同時指出：「『浪漫勇士』今季曾面對連場硬仗，遠征澳洲時要交出最佳表現取勝，返回香港後又有兩仗要以巔峰狀態上陣，上仗則遇上濕慢場地，要力拼到底才能勝出。」

「牠現在又再次遠征海外，對任何馬匹來說都是一項艱難任務。今季到了這個階段，牠的體力和狀態未必處於最佳水平，如果真的是這樣，希望我們有機可乘。」

「浪漫勇士」的練馬師沈集成則表示，此匹7項一級賽冠軍在日本適應良好。

沈集成說：「馬兒狀態不錯，十分健康，而且心情愉快，也很享受當地環境。這次遠征日本是馬主的決定，他跟日本商界長期保持聯繫，也一直希望讓馬兒來到這裏出賽，而安田紀念賽正是最適合的選擇。」

「東京競馬場環境優美，跑道狀況一流。我認為馬兒今仗在左轉跑道上作賽不成問題，因為牠曾在澳洲勝出覺士盾（2040米），所以我有信心牠能應付今仗的跑道。」

「馬兒的一大優勢是今仗繼續由世界冠軍級騎師麥道朗主轡。他很喜歡此駒，馬兒也很喜歡他。」

「日本賽駒都十分出色，牠們征戰四海，包括杜拜及香港等地，所以我十分高興獲得日本中央競馬會邀請，讓我們有機會派遣『浪漫勇士』來到日本參賽。」

香港賽駒曾兩度揚威安田紀念賽，其中愛倫旗下的「靚蝦王」於2000年夥拍霍達摘桂，而告東尼麾下的「牛精福星」則於2006年在柏寶胯下掄元。