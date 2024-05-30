【賽後報告】龍之心再流鼻血 同各位講拜拜

昨晚賽後報告撮要：

第2場：接近100米處時，田泰安「型到爆」在數步之間左邊韁繩脫手。賽後，鍾易禮未能就坐騎令人失望的表現提供任何解釋。「喜喜利高」賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒右後球節部位輕微割傷。

第4場：賽後，布文報告，「凱旋七福」於陣上發出呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，發現會厭持續被覆蓋。「高氣派」氣管內有很多血。賽後，班德禮表示，「天時明駒」不適應在全天候跑道上作賽，是他能夠對坐騎的表現提供的唯一解釋。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。

第5場：抵達起步點後，何澤堯表示對「歐洲傳奇」的動作有疑慮。其後接受獸醫檢查，獸醫表示此駒左前腿不良於行，因此不適宜出賽。小組按照獸醫意見著令「歐洲傳奇」退出此賽。

賽後，鍾易禮報告，他認為首次在全天候跑道上作賽的「砂漿金剛」未能適應場地。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。「新強福盈」氣管內有很多痰。

第6場：梁家俊（「小神仙」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近300米處時，他容許坐騎在尚未帶離「嘉寶神駒」下向外斜跑，導致「嘉寶神駒」被帶向外跑，並使「活力多多」在「妙算歡騰」與「嘉寶神駒」之間受擠迫之際須勒避。小組判罰梁家俊於6月5日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定梁家俊的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。

第7場：「天行健」發現流鼻血。「龍之心」第2次流鼻血，此駒將被永久禁止出賽。

第8場：董明朗「赤馬雄風」因未有於規定時間或之前抵達亮相圈，被罰款2,000元。「大紅袍」氣管內有很多痰。