鋼鐵大王新動向 由練馬師戴允誠接手

「鋼鐵大王」(King Of Steel)因為早前操練不慎受傷，馬主Amo Racing對於愛駒將會錯過皇家雅士谷賽期，而對練馬師韋利安極表不滿，一怒之下將旗下馬匹拉走，宣布結束合作關係，而呢匹明星馬亦有最新動向，已由集團另一位嫡系練馬師戴允誠(Dominic Ffrench Davis)接手。

據戴允誠表示，「鋼鐵大王」目前喺佢位於Lambourn嘅馬房休息，而稍後時間將會運返Amo Racing嘅愛爾蘭嘅基地，再作長時間休養等待腳傷康復，暫時唔會有任何復出嘅時間表，日後復原會唔會繼續由佢訓練，練者就透露係未知數，因為於目前現役馬匹紀錄之中，「鋼鐵大王」練馬師仲係韋利安。

不過以戴允誠同Amo Racing近年嘅合作關係，雖然名氣肯定不及韋利安，但與集團磨合關係相當好，而另一匹喺韋利安旗下接走嘅「富紳士」(Mr. Hampstead) ，雖然報咗名本周末嘅英國打吡大賽，戴允誠透露將會棄權捨難取易，留力出戰皇家雅士谷嘅女皇瓶賽，而由佢訓練嘅同主2歲不敗新星Enchanting Empress，亦已將目標鎖定奧爾巴尼錦標。