連續4期有馬入三甲 石哥冀重建帝國

盛傳用作護級的五班頭馬最多只可計兩場的條例有望修改，而馬會仍未有正式公佈之前，下游馬房已率先發力，當中徐雨石近4期賽事接連有馬跑入位置，同時亦有「符號」助馬房勝出季內第12W，手風轉順，假如護級條例真的修改，沒有從化倉的徐廐尚欠4場頭馬便可達標，護級之路好行好多。

周日沙田黃昏賽，徐廐繼續排出強陣，除了搵到第二春的「符號」乘勝追擊，近3仗非冠則亞的「鑽石星空」當然亦係出擊重心，但也不能忽視「高進明駒」及「皇龍帝國」，前駒話晒上手都贏過，同時用得少，體力佔優，隨時轉食料後回復真身，今早由助手在大圈出試時亦朝氣勃勃，期間石哥在食胡位舉鏡吼到實，緊張到痹。

至於「皇龍帝國」曾一戰田草1400米，孭132磅跑入一席只負頭馬兩乘許的第5名，今勻回爭同程，只負116磅而已，可望重施領放戰術，恃着輕磅優勢偷襲。今早「皇龍帝國」則由湯普新過檔，與廐侶「謎語」在1800米草地拍跳兩段，操練明顯有所加辣，務求省番起團火，課後見石哥隨即前往機坪，捉實阿湯滿肚密圈，必然心存大欲！