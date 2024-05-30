【東京直擊】季內最弗今次 成哥唔想浪漫勇士抽內檔

「浪漫勇士」今日(5月30日)繼續喺東京競馬場進行備戰工夫，「浪漫勇士」昨日已經喺馬匹亮相圈預習賽日行圈情況，此駒今日同廐侶「浪漫風采」喺泥地慢踱一圈半，而沈集成沿途跟實打點，除「浪漫勇士」之外，練者同樣關心「浪漫風采」，踱完返隧道亦都留意後駒喺日本狀態如何。

晨操過後，沈集成接受訪問，練者表示「浪漫勇士」今日狀況甚佳，正如麥道朗早前所言，「浪漫勇士」依家比起任何時候狀態都要好，而佢自己都認為之前幾場硬仗相比，「浪漫勇士」現時狀態係季內最好嘅一次。

「浪漫勇士」今季揚威覺士盾，證明適應澳洲之餘仲可以跑出水準。不過沈集成認為，澳洲氣候與香港截然不同，加上澳洲長途機，喺當地自然適應得冇咁好，而日本氣候同香港相若，此駒喺日本當然會適應得好過喺澳洲，加上日本馬房設施完備，自己同馬房員工都認為此地設施非常高水平，當地職員都好配合。

沈集成透露，昨日「浪漫勇士」磅過有1142磅，距離出賽仲有幾日，只要出賽當日隻馬增至1150磅已經覺得可以。至於排檔，練者希望抽得5、6、14、18檔，並認為抽內檔未必有利。