【東京直擊】遨遊氣泡快跳識轉腳 唯一擔心天氣差！

「遨遊氣泡」和「浪漫勇士」今日(5月30日)繼續在東京競馬場進行備戰，當中「遨遊氣泡」昨日曾在草地慢踱，今日就在姚本輝馬房領班劉恩健胯下進行最後試跑，馬匹走來展步開揚，試來清風送爽。

「遨遊氣泡」草地快試後，劉恩健接受日本、香港傳媒訪問。劉恩健表示今日「遨遊氣泡」作1200米快跳，頭800米採中速偏慢，去到最後400米開始加速，上斜再催策馬匹，「遨遊氣泡」轉腳無問題，整體觀感非常好。劉恩健表示，快工夫可使馬匹更易轉腳，而「遨遊氣泡」好聰明，懂得自己取平衡，而牠在上斜識轉腳之餘亦再展開衝刺，相信牠應付上斜無問題。

「遨遊氣泡」剛周日(26日)曾在劉恩健胯下進行泥地快跳，劉恩健指日本泥地較鬆和深，與香港分別甚大，「遨遊氣泡」剛到埗幾日未適應好，但今日明顯比上課泥地快跳好，進度正面。至於食料方面，「遨遊氣泡」胃口甚佳，食料無剩之餘，夜晚草、食料、水都會清光，前日磅重馬兒已回升約1200磅，只要這幾日保持到就可以。不過劉恩健又指，自己比較擔心隨後幾日天氣惡化，因「遨遊氣泡」跑變化地或會打折扣。