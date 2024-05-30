【蹄聲妙影】切勿與馬伕玩拔河遊戲

需知道每個馬主都想養到隻馬王，但並非個個都咁好彩，就算畀你用高價買到隻馬返嚟，都要視乎佢啱唔啱香港賽事環境，始終都要講運氣，而且健康嘅嘢同人一樣都係話唔埋，歷年來未跑過就因傷所退役嘅，尤如銀河沙數，所以萬一馬主愛駒贏到的話，真係要感恩，同時影頭馬相時又遇上好天氣，以及隻馬乖乖哋企定定畀你影的話，就真係三重好運，要好好珍惜留下倩影嘅一刻。

可惜，近年好多馬主或其親友影拉頭馬相時，唔係興奮過頭擰歪面同人吹水，就係好似未見過動物咁，全程齋望住隻馬，破壞晒成幅頭馬相。唔只咁，基於安全問題，以防人馬拔河事件重演，近年拉頭馬時畀馬主拉住嘅繩，已經冇勾住隻馬嘅龍頭，繩頭由馬伕攞住，做下樣影出嚟有「拉」嘅感覺就算，不過最近好多人都唔肯放繩，好驚蝕底咁，搞到成日要勞煩工作人員或攝記們大叫放手，叫得大聲的話，旁觀者睇落又好似冇乜禮貌，同時有機會嚇親隻馬，所以呢條繩不如直情唔好用，好讓被攝者專心一致望鏡頭！

初步提供:

第5場(1)安康萬里+(11)大勢至富

第10場(6)獨步天下+(7)旌鷹

連贏及位置Q過關 2串3共8注

■東星