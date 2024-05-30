【分分制勝】一旦贏大賽 榮譽加碼！

第9場三級賽1200米，沙田銀瓶，「嘉應高昇」評96分全場最低，需要蝕磅上陣，惟本身最近進幅驚人，計能力已值100分以上，初戰分級賽，根本毫無難度。再者，對上兩匹挑戰沙田銀瓶的3歲馬「速遞奇兵」與「蟲草成名」，俱是大熱身份掄元，剛巧兩駒都以5W完成賽季，「嘉應高昇」今仗正正進軍第5捷，有望複製紀錄。

不論潘頓遠征與否，「嘉應高昇」因配負最輕磅，一早已作出換人安排，如今改由田泰安執韁，可說是馬房慣常做法，歷來田泰安夥拍希廐113至115磅馬匹，11戰取得6冠1亞，勝出率超過一半。「嘉應高昇」埋門在從化試閘，田泰安亦專程北上考驗，非常重視，今課1200米交出1分10秒29，以首名衝線，乃當日5組同程試閘中最快，末段騎者擸韁提示增速，幾步間就發力飄甩對手，反應凌厲，保持良好進度。

此外，天文台預測連日有雨，場地或起變化，「嘉應高昇」暫時只曾於好地或好快地上角逐，但根據抵埗前在澳洲的試閘紀錄，此駒曾於軟地試閘，跑落暢順有力，對任何場地都可應付。

順帶一提，「嘉應高昇」幾乎已篤定贏得今屆最佳新馬，同時亦有機會染指最大進步馬匹獎項，「賢者無敵」季內共加45分暫時領先，「嘉應高昇」累積44分排名次席，第3位是「錶之銀河」及「我為您」加43分，「嘉應高昇」一旦蝕磅下揚威G3，加分一定多，即可掟開其他對手，1場勝仗即榮譽加碼，鬥志不用懷疑了。

■明治朗