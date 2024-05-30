【賽馬以外】潘頓就快做泥地王？

潘頓今日禮拜日就會喺日本上陣，對佢嚟講都算係騎師生涯尾聲，梗係想贏多啲唔同嘅大賽，即使佢喺日本唔係未試過贏一級賽，「友瑩格」早已幫佢完成目標，但安田紀念賽就真係冇贏過，佢亦只係參與過兩次咁大把，如果今次可以靠「遨遊氣泡」贏到呢場G1，兼且殺低埋「浪漫勇士」，而佢咁好勝嘅心態，戰意一定百份百。同埋根據筆者啲經驗，主隊今次肯定重點招呼「浪漫勇士」，會唔會令「遨遊氣泡」代之而起？周日有答案，總知就好似筆者上期咁講，呢條香港Q就一定唔慳得。

講起潘頓，以今季喺泥地賽事嘅成績，筆者估唔到佢竟然憑「自強不息」同埋「凱旋時光」順利起孖壯行色。其實睇番尋晚潘頓啲騎師王賠率咁冷，以為佢冇料到，即使最終佢真係做唔到騎師王，但有2W都係少少預期之外，話晒佢今季其實無論係泥地抑或谷草嘅整體表現都係麻麻。不過，計埋呢兩場頭馬，潘頓歷來喺香港嘅泥地勝仗已增至159場，只落後韋達4W，就可以成為香港史上泥地頭馬最多騎師，相信以潘頓嘅性格，既然佢決定下季繼續，相信會一口氣將韋達嘅香港史上頭馬最多騎師紀錄同埋泥地勝仗最多紀錄改寫。

其實呢個泥地頭馬最多紀錄，原本以為潘頓今季手到拿來，事關佢計埋尋晚喺泥地只得6W，換言之佢季初只係落後韋達10場，話晒佢上季喺泥地都有17W，今季應該可輕易追過韋達，點知撞正自己全面watt，泥地絕對係重災區，先搞到隨時今季都未搞掂。不過，筆者再睇吓泥地歷來成績榜，就有4位騎師喺泥地攞到逾100W，除咗韋達、潘頓，其餘兩位係莫雷拉、田泰安，但呢4位之中，得番潘頓、田泰安仲喺香港騎緊。

另外，再睇埋香港史上泥地騎師成績榜前10位騎師，就有韋達、莫雷拉、杜利萊、柏寶、高雅志同埋鄭雨滇不在於香港上陣，情況都幾特別，而近年嘅華人代表何澤堯，暫時喺泥地累積53W排第11位。

至於點解潘頓今季啲泥地成績咁麻麻，筆者真係諗唔到咩特別原因，但從坐騎能力所見，潘頓的確喺泥地攞唔到咩實力坐騎，咁巧婦難為無米之炊，的確無能為力，當然亦有可能係泥地賽績好難計，咁對潘頓嚟講，如何去搵一匹實力，亦唔容易。而另一樣嘢就係場地偏差問題，泥地最難係冇得估，好似尋晚突然又利追，自然比較難應付，強如潘頓有時都搞唔掂，又點樣攞到好成績啦。

■山無陵