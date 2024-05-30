浪漫勇士遨遊氣泡 今次征日打爆機？

安田四重彩四連環多寶100萬

留意安田紀念賽之四重彩及四連環合併彩池有多寶100萬元，馬迷可以用「浪漫勇士」及「遨遊氣泡」作雙膽，替香港代表打氣，配腳可考慮應屆香港一哩錦標殿軍「神志勇進」、上年此賽亞軍「秀逸小島」、二月錦標亞軍「地神力」，及剛於維多利亞一哩賽跑獲亞軍的「決志驕驥」。

周日開始沙田日賽改為黃昏賽，頭場下午4時正開跑，馬迷最關心的日本安田紀念賽則於周日下午2時40分上演，大家可以邊打氣邊落注。今屆本港代表「浪漫勇士」與「遨遊氣泡」遠征當地爭奪殊榮，現為大家作直擊報道。周四早上，「遨遊氣泡」和「浪漫勇士」繼續在東京競馬場做工夫，姚廐「遨遊氣泡」在馬房領班劉恩健胯下進行試跑，走來展步開揚。劉恩健接受訪問時表示，「遨遊氣泡」上斜時在催策下懂得自己取得平衡，上斜識轉腳及加速，相當聰明。而且「遨遊氣泡」胃口甚佳，夜晚的食料都會吃清光，狀態比前幾日更佳，唯一擔心只是賽日天氣惡化，怕跑變化地表現或打折扣。

「浪漫勇士」則在周四與廐侶「浪漫風采」在泥地慢踱，沈集成沿途緊張打點。晨課後沈集成受訪時表示，由於日本馬房設施完備及當地職員配合，令到備戰安排十分順利，雖然「浪漫勇士」今季拚得不少，但認同麥道朗所言，感覺馬匹現時狀態乃季內最佳一次。他又指「浪漫勇士」剛周三過磅體重1142磅，若然出賽當日體重增至1150磅就更為理想，並希望抽得5檔、6檔、14檔或18檔起步。大家記得支持兩匹港隊代表啦！馬做馬膽投注。