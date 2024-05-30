周六日受注海外14場 昆士蘭打吡捧秋天仙姬

今個周六及周日受注合共14場海外賽事，除了周日下午有日本安田紀念賽，重頭戲尚有昆士蘭、英國與法國打吡大賽！大家要留意馬會最新詳情公布。

周六下午12時38分開始，率先在鷹園馬場上演昆士蘭打吡賽日4場，重頭戲為2400米昆士蘭打吡一級賽，今年以「秋天仙姬」最有一捧價值。此匹由莫德及高敏玲訓練的3歲雌馬，最近4戰共取2冠2亞全入Q，包括前仗贏2400米澳洲橡樹大賽，過終點收韁輕取「金刺繡」，隔一場今次再跑哩半路程，相信又可以展現強勁衝刺力，撼贏一眾對手。

周六晚上8時25分開始轉播英國打吡大賽日8場，葉森馬場享負盛名的經典賽英國打吡，今屆可留意藍營高多芬的「古智慧」，此駒繼續由布宜學策騎，馬匹上年10月贏出兩歲馬一級賽未來錦標，今年復出跑約克馬場傳統英國打吡前哨戰東帝錦標2051米，跑獲亞軍甚出色，今次增程至哩半，此匹名種「杜拜威」子嗣，有望再為高多芬勝出一級賽。

周日下午轉播安田紀念賽，晚上則轉播尚蒂伊馬場法國打吡，岳伯仁旗下「范高爾」子嗣「宮廷畫匠」上次在一哩法國二千堅尼走入殿軍表現合格，睇走勢愈長愈妙，要留意。