400萬三T 何澤堯威番次？

留意今期周日開始至煞科，所有沙田日賽變跑黃昏賽，頭場於下午4時正開始！三T有多寶逾162萬，預計一注獨中派彩達400萬元。查上季尾黃昏賽，成績最佳騎師是21W的潘頓，其次是11W的何澤堯，練馬師以12W的蔡約翰最佳，緊隨其後是11W的呂健威，今次潘頓赴日本上陣不在港，三T編在第5至7場，何澤堯3匹坐騎質態兼備吼得過，另不少蔡廐馬也操足而來，要留神。

三T頭關第5場四班1400米，呂廐「安康萬里」上仗在布文胯下被熱捧至1.8倍大熱，可惜來遲一步，輸半馬位予希廐「佳運發」，今次呂健威即安排用何澤堯操刀，騎者發揮後勁馬有一手，排5檔用王牌戰意十足，機會秤先。用雙膽策略先吼東廐「健康之星」，告東尼與艾道拿攜手搏殺手風順，騎練剛於泥地夜賽合作又憑「柏林探戈」食尾胡，「健康之星」用王牌兼改配艾道拿操刀，誠意十足。

三T次關第6場三班1200米，呂廐「綠族豐收」上仗只得第10名，相隔個多月才再上陣，有助回氣，加上安排在從化試閘得第2名，走勢對辦，排3檔易跟易衝。至於蔡約翰與布文聯手的「星際快車」，排6檔也易發揮，要重視。

三T尾關第7場四班1200米，「遙遙領先」上仗衝勢有餘未盡，何澤堯接手排1檔穩入前列。蔡廐「神馳」初出配布文用王牌，決心非輕。「鑽石星空」、「錶之將來」及「千杯敬典」等駒亦勇，有力一拚。