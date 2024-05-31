【分秒在握】增程謀突破最給力

告東尼季尾持續強勢，近期代表作當然係遮打盃旗下「錶之五知」及「當年情」包辦亞、季軍，面對強敵「桀驁之戀」亦沒有退縮，全力爭取最佳名次。今次東廐又有3駒出爭三級賽，但筆者就更睇好初跑1400米的「加州得力」。有時候看着一匹馬成長，感覺真的很奇妙，在港出道初期的「加州得力」，明明係谷草短途怪傑，陣上每每在近乎不可能的位置後上殺敵，展示出極強後勁。而更有趣的，係此駒初期出爭田草表現並不算太好。

踏入今季，「加州得力」轉4歲在79分起步，季初難免要負重爭三班，而馬匹經過上季一輪急攻，加上馬房季初表現低沉，因此一直落敗亦難怪。不過評分徐徐回落下，加上「加州得力」狀態逐步回起，近仗已展示了不俗競爭力。大前仗在田草1200米遇上偏慢步速，此駒能夠由尾二位置追回亞軍，表現已有復甦感；到上仗再爭同程，步速更慢末段更快，但「加州得力」竟可又從尾列追回季軍，並且交出全場最快末段時間21秒9。既然在1200米一再後上不及，今次練者亦樂意安排此駒增程多跑200米，同場快馬不算多之下，增程氣量要求較低，相信此駒有力追近甚至勝出。

■長風