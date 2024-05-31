【東京直擊】姚本輝首朝露面 提起遨遊氣泡就開心！

仲有兩日，日本東京競馬場就會舉行1600米G1安田紀念賽。今日(5月31日)東京天氣明顯轉差，晨課期間，東京競馬場持續大雨，「浪漫勇士」同「遨遊氣泡」兩匹香港賽駒，冒雨進行慢踱工夫。

今日全朝重點，當然係昨日搭飛機前往日本督師嘅姚本輝今日首朝露面。雖然今朝非常大雨，但輝哥仍全程跟出跟入，睇實「遨遊氣泡」狀況。

姚本輝喺晨操後接受訪問，表示自己來東京之前每日睇番晨操報告同埋拍咗嘅片，覺得「遨遊氣泡」狀態好好，來到東京之後再睇隻馬，覺得佢好開心生猛相當好火，有時仲會好似响香港咁有少少脾氣，明顯好適應日本，晨課表現放鬆，而且胃口唔差，食料同飲水都清得好快，尋日磅重體重都冇大上落，馬匹充滿活力之餘，比起杜拜，佢似乎更適應日本。

「遨遊氣泡」抵達日本後分別喺泥地、草地都快跳過，輝哥解釋剛周日喺泥地快跳係想佢適應一下，至於草地就係畀隻馬嘗試東京競馬場上、落斜，而策騎員知道跑道上斜落斜都可以教隻馬留力，馬匹本身好聰明，鞍上人教一教佢上斜留力，至返到平地換腳就識加速，學習能力好快，左轉適應得好，對於馬匹狀態佢都好滿意。