【東京直擊】浪漫勇士抽Lucky 7加持 成哥好滿意

6月2日舉行的1600米一級賽安田紀念賽，今日(5月31日)日本時間9點已經公布排位表，沈集成馬房「浪漫勇士」排7檔起步。不約而同，「浪漫勇士」今季在澳洲覺士盾、香港盃均抽7檔起步而最後贏馬，今次再嚟個Triple 7，自然希望繼續有好運加持，直落過三關。

「浪漫勇士」再排7檔起步，沈集成表示，自己、馬主、以至麥道朗都很喜歡7號這個數字，對於排7檔，練者認為這場賽事會有「紅瑪瑙」作領放，而麥道朗當日仍有其他外線坐騎，相信跑了幾場賽事之後，佢會進一步明確知道場地狀況，屆時出戰安田紀念賽，在取位上肯定會有很大幫助。

今日「浪漫勇士」在雨中出試，沈集成認為牠本身情緒淡定而且性情乖巧，若然有同伴陪住就更加放鬆，天氣報告暫時預測，周末未必大雨，如星期日能夠場地及時好轉，沒有偏差情況下，賽事競逐方面將會更加公平，絕對係一場觀賞性極高嘅一哩大賽。

然而在數據方面，安田紀念賽過去10屆賽事，1、3、7、15檔皆屬盲門檔位，贏位皆未試過，且看「浪漫勇士」這個Triple 7加持，能否打破盲門數據。