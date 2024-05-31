【東京直擊】遨遊氣泡抽盲門15檔 輝哥又點睇？

安田紀念賽今日(5月31日)出排位，姚本輝馬房「遨遊氣泡」排15檔起步，同之前喺杜拜跑杜拜草地大賽嘅1檔，相比可以話係非常大分別。姚本輝得悉自己一駒抽得15檔起步之後，縱使過去10年係未入過三甲嘅盲門檔位，佢亦樂於接受現實。

姚本輝接受訪問時表示，檔位會可能影響跑法，但暫時部署嘅策騎指示，會吩咐騎師跟守居中位置，畢竟「遨遊氣泡」1600米曾採領放跑法贏馬，在2000米打吡能夠克服大外檔變奏得手，跑法相當機動，放鬆跑亦可以，加上潘頓熟悉場地和「遨遊氣泡」跑法，騎者場地智慧向來出色，絕對投予信心一票。

而姚本輝又重提，「遨遊氣泡」3月下旬出戰杜拜草地大賽抽得1檔，起步沿途未能望空，由於馬匹步幅開揚，如今抽外檔可能有更多發揮空間，至於對手方面，相信日本代表「匯兩川」是主要對手，當然「浪漫勇士」實力毋庸置疑，亦係主要目標。

姚本輝其後亦都補充指出，「遨遊氣泡」喺3月下旬曾遠征杜拜，依家決定再遠征東瀛，其實贏完董事盃之後已經萌生要跑安田紀念賽嘅想法，但要跑晒香港啲大賽先可作決定，自己認為「遨遊氣泡」能力高，期望今次在日本可以發揮最高水準。