嘉應高昇跑G3蝕磅跑？希斯話唔怕！

冒起甚快的「嘉應高昇」四星期前在沙田出戰一項第二班賽事，以上佳表現擊敗一眾質素不俗的對手掄元。這匹新星週日（6月2日）出爭三級賽沙田銀瓶（1200米讓賽），將面臨出道以來最嚴峻的考驗。

沙田週日將舉行兩項三級賽，沙田銀瓶將緊接獅子山錦標上演，吸引了9匹短途佳駟競逐，當中兩匹一級賽盟主「維港智能」（135磅）與「賢者無敵」（129磅）級數最高，而「嘉應高昇」（115磅）迄今出賽6次，是陣中出賽經驗最淺的一駒。

大衛希斯說︰「我認為馬兒今後的賽績會更有參考價值。牠今次將與一級賽盟主同場交鋒，讓我們一看牠的實力達到甚麼水平。」

進步神速的「嘉應高昇」季內急速冒起，前仗於3月以逾一個馬位之先力壓「龍之輝」勝出，而「龍之輝」其後也成功取得頭馬。

大衛希斯說：「『嘉應高昇』胃口很好，一直保持狀態。我很高興看到那匹曾被牠擊敗的年輕優質賽駒（『龍之輝』）於星期日（5月26日）在沙田戰勝『禾道小子』。我認為牠是當日進步最大的參賽馬之一。」

今仗參賽馬中只有現時評分96分的「嘉應高昇」及「小霸王」評分不足100分。

大衛希斯說：「雖然牠負磅最輕，但仍可能蝕7或8磅。我們深信牠來季將會挑戰更高班次的賽事，所以不介意牠在競賽生涯此階段在形勢不利下角逐一場讓賽。」

布文將會再度主策由賀賢訓練的「賢者無敵」出戰沙田銀瓶。這對人馬組合上仗在冠軍賽馬日（4月28日）攻下主席短途獎1200米一級賽。

此外，布文說：「『賢者無敵』上仗勝出一級賽後，看來能夠保持佳態。牠明顯已更上層樓，希望牠週日能再展實力成功奪冠。」