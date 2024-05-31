美麗同享攀獅山 得1冠1季全上名！

告東尼剛於今季壓軸G1遮打盃未竟全功，「錶之五知」與「當年情」臣服於海外強手「桀驁之戀」獲亞季，雖敗不辱。東廐今季分級賽累積5W乃各廐之冠，周日練者又派遣3駒，「小霸王」、「美麗同享」及「中華盛景」分途衝擊沙田銀瓶與獅子山錦標兩項G3，必然繼續強攻，力爭成為今季分級賽之王。

踏入6月，餘下馬季只剩下4場分級賽，告東尼一眾高班精銳，並未放軟手腳，馬房王牌「加州星球」原先打算出爭周日舉行之沙田銀瓶，但最終決定留力稍後舉行之1400米精英盃，今戰1200米沙田銀瓶，只安排「小霸王」單騎應戰，並改由蔡明紹策騎出擊。

「小霸王」剛戰轉廐首仗表現欠突出，事後看該役賠率冷落，似乎是熱身性質居多，所以敗績不能作準。此駒早前於一級賽百週年紀念短途盃，蝕分跑平磅賽得第4名，連日天氣欠穩定，若然場地變慢，加上取位際遇造就，實力比起同場任何對手不落下風。

美麗同享重溫好夢

至於另一項G3獅子山錦標，告東尼於此項錦標往績極佳，過去8屆贏過3次，掛頭牌「美麗同享」乃2022年盟主，同場廐侶「中華盛景」的同主馬「中華盛世」曾於2018年贏過，兩路人馬與此盃有緣，練者安排一併列陣，錦標當前各為其主，鬥志毋庸置疑。