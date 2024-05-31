古智慧誓阻岳伯仁10勝英國打吡

2405米一級賽英國打吡大賽周六舉行，16匹佳駟在葉森起伏不平的賽道及急彎上展開一番龍爭虎鬥。

練馬師岳伯仁三路興兵，派出「名戰古城」、「南加名城」及「爽到極」參賽，力求破紀錄第10度摘下打吡桂冠，「古智慧」及「和氣」被視為岳伯仁的爭標障礙。

「古智慧」前仗於去年10月在唐加士達攻下一級賽未來錦標，上仗於G2東帝錦標，末段被頭馬拋離一些分析認為「古智慧」在葉森打吡的奪標機會應大打折扣。然而，曾兩勝英國打吡大賽的練馬師艾柏賓，對「古智慧」在東帝錦標的演出表示滿意，到了今周更對馬兒大讚有加。這位為高多芬效力的練馬師表示：「布宜學於星期三策騎馬兒出操，馬房上下都滿意牠自上仗3歲首戰後的進度。我們知道馬兒喜歡跑偏軟慢的場地，而今仗場地看來會是這樣。」

另一邊廂，「和氣」於本月較早前在好地上角逐嶺飛打吡預賽，以4個半馬位大勝而回，而嶺飛馬場與葉森馬場同樣考驗賽駒的平衡力，因此被視為今仗爭標分子。練馬師范思維說：「馬兒今年表現甚佳。牠毋須再進行太多操練，我們十分期待今戰。」

英國打吡歷來不乏成功奪標或入位的冷門分子，即使岳伯仁也曾經憑「蛇紋石」及「巨鷹拍翼」等冷門馬揚威。今年備受注目的邊線分子包括「正直君子」及「冰球勁旅」。「正直君子」上仗在G3經典預賽跑入亞軍，而「冰球勁旅」上仗在三級賽百利斯錦標輕取對手。

賽駒在出道第2仗便成功攻下英國打吡大賽也曾有先例，令只跑過一仗的向禮倫旗下佳駟「不枉此行」也不被忽視，該駒上仗初出，在一項2000米新馬賽當中，於末段加速拋離對手下成功奪冠。