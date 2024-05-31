雙龍出海爭G3 伍鵬志：錶之銀河有競爭力！

1600米三級賽獅子山錦標周日舉行，伍鵬志派出「錶之銀河」參賽，盼望這匹明日之星能奪標而回。

「錶之銀河」在港上陣10次，一再克服不同挑戰，至今已取得4場頭馬，並於大前仗挑戰一級賽女皇銀禧紀念盃，僅在「加州星球」之後跑獲亞軍，而前仗出爭打吡跑入亞席，僅不敵「大至尊」。伍鵬志說︰「如馬兒能交出在女皇銀禧紀念盃的水準，相信此仗將甚具競爭力。」

「錶之銀河」上周在沙田試閘，末段在何澤堯胯下追前，表現悅目。 伍鵬志說：「馬兒在試閘中表現甚佳，現在看來更能放鬆，也更成熟，所以我們期望牠今仗會交出上佳表現，況且牠負較輕磅上陣。」

伍鵬志還會派出「神虎龍駒」角逐，他說：「『神虎龍駒』一直表現良好，即使在一級賽及二級賽中也有好表現。牠的情況與『錶之銀河』相似，幸運地陣中有些馬匹評分較高，所以不用負太重磅，馬兒應能交出最佳表現。」

周日另一焦點為1200米三級賽沙田銀瓶，伍鵬志派出「綠族無限」參賽，他說：「今仗跑三級賽，對『綠族無限』來說是很好的考驗。牠上仗在一級賽中跑獲季軍，表現出色。今仗負較輕磅，我相信牠會有好演出，甚具爭勝機會。」

伍鵬志周日還會派遣多駒上陣，力爭擺脫呂健威，在練馬師榜保持領先優勢，他說：「現時冠軍練馬師之爭十分緊湊，希望能多取幾場頭馬，馬房上下都已全力以赴。我對大家一直以來的努力感到十分自豪。假如我今年未能成為冠軍練馬師，我們下年度也會再接再厲。」