上仗狂勝7馬位 杜俊誠睇好快飆升捧法國打吡

2100米一級賽法國打吡大賽周日在尚蒂伊上演，各參賽馬看來勢均力敵，但「快飆升」的奪標機會應可看高一線。

「快飆升」隸屬位於法國西部的潘濤馬房，今仗首度由杜俊誠執韁，此駒上仗角逐2000米表列賽蘇理斯錦標備戰打吡大賽，最終大勝而回，而牠也擅跑今仗預期會出現的軟爛場地，而 有利的內檔更是關鍵，此駒今仗將自5檔起步。在過去10年的法國打吡大賽中，只有1屆盟主自8檔以外的檔位出閘。

「快飆升」憑藉上仗以7個馬位之遙奪冠的上佳表現，獲得在卡塔爾經營賽馬事業的Wathnan Racing青睞，決定購入此駒，杜俊誠現為該馬主的主帥，並已飛赴潘濤的馬房以了解「快飆升」。杜俊誠表示：「今次操練並非要測試馬兒的實力，而只是讓牠輕舒步頭，也讓我了解馬兒。馬兒十分討人喜愛。牠的個性乖巧溫馴，從容不迫。」潘濤更將「快飆升」比作由他訓練的2007年法國橡樹大賽冠軍「嘯西風」。

最近5年，「設計名師」及「頂級衝力」均在揚威蘇理斯錦標後再摘下法國打吡桂冠，這對上仗勝出蘇理斯錦標的「快飆升」是另一利好因素。

練馬師盧傑去年憑「頂級衝力」揚威此賽，其後再派出該駒攻下凱旋門大賽，他今年三路興兵，盼能第7度勝出這項經典賽。不過，盧傑麾下3駒「孤高獨秀」、「鷹如箭」及「希臘暴風」均未能抽得理想檔位。

愛爾蘭練馬宗師岳伯仁派出「宮廷畫匠」參賽，該駒今年復出首仗角逐法國二千堅尼跑獲第4名，表現令人鼓舞。「宮廷畫匠」今仗會由莫雅執韁，勝望不俗，但尚蒂伊的場地受本周持續下雨影響，加上抽得11檔起步，不利該駒發揮。

英國練馬師郭誠會派出「捉刀手」參賽。該駒上仗在英國二千堅尼跑獲第4名，而且今仗抽得有利的2檔出閘，令郭誠對牠爭勝感到樂觀。郭誠說：「今年英國二千堅尼的賽績水準已證明相當高。」

另一英國代表「盛威」去季曾在聖格盧勝出一級賽，但上仗在同場大熱倒灶，不過其後的快操表現奪目。

「還看泰斗」是主隊另一爭標熱門，練馬師雷恩說：「雖然馬兒只曾勝出一項處女馬賽事及一項第二班賽事，但牠在操練時已展現出優厚潛質。」