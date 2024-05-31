【論戰天下】昆士蘭打吡捧秋天仙姬！

今次轉播賽繼續分上下半場，昆士蘭打吡首次直播來港，雌馬「秋天仙姬」能力最強可勝。晚上轉播英國打吡大賽日，8場形勢混亂，戲肉打吡高多芬的「古智慧」擅跑變化地且演出準繩，有機會助藍營第3度奪冠。

玄勝驥試閘輕鬆贏

S1-1：奧詩訓練的「玄勝驥」是當地其中一匹上位新星，前仗皇治錦標三歲馬短途賽，直路內欄窄位未能盡情衝刺，再出即於鶴斯百里堅尼放頭跑輕鬆補中，賽前麥道朗在玫瑰崗試閘輕勝，身處日本因而換上賈傑美，檔靚勝望濃。

勝願1檔補中機高

S1-2：兩周前東奔一萬錦標三甲再度碰頭。勞倫早前因傷缺陣，復出需時跑起狀態，故對上兩仗「勝願」帥權落到麥道朗身上，可惜同以極短距離飲恨得亞軍，今次麥道朗在日本上陣，回配最佳拍檔勞倫亦順理成章，又抽到1檔補中機高。

多情唱遊闊場更合

S1-3：兩周前薛凱華到新加坡跑克蘭芝一哩賽，因而無策騎「秋天仙姬」出戰粗魯碟，不過當日換上賈傑美輕鬆追入第2名，已收熱身之效。澳洲橡樹大賽冠軍評分全場最高，重配薛凱華排1檔好位，勝望突出。當然上仗贏牠的「多情唱遊」亦要尊重，麥道朗於日本上陣改配羅理雅，去年已在鷹園馬場一級賽阿堅斯錦標上名，閹後復出上場回復真貌，闊場更合。「開局猛攻」雖在新西蘭打吡大敗，但上場轉到昆士蘭首戰卻沿大外欄後上爆冷輕勝，似乎適應不俗，一路奇兵。另一新西蘭馬「妙月色」加罩後顯著進步，前仗直路受阻，上仗贏三級賽打開勝門，戴文高跑後上馬有一手。

心輕盈檔靚可睇好

S1-4：「心輕盈」春季時以大熱門姿態挑戰考菲爾德一千堅尼，結果負於「早麗星」及「騏妙寶」跑第4，當時轉彎有點論盡。秋季全休皆因幕後早以兩周後一級賽史德布克讓賽為目標，自視甚高。賽前已於華利比及費明頓彈閘備戰，續配薛恩而排檔理想可睇好。