【論戰天下】英國打吡混戰 古智慧地爛有着數

軍港重城葉森補中

S2-1：包義定馬房的「軍港重城」去年冬季出道，於金頓膠沙地共3戰獲2殿及一次第5，閹後復出即在葉森馬場打開勝門，後上一攻而破贏得輕鬆。上仗古活大爛地少馬場合，被迫放頭亦不過埋門僅敗，今重配莫艾誠返贏馬場地，可優先留意。

猛奔獅后補中在望

S2-2：「猛奔獅后」台型極似其父「猛獅怒吼」，故去年3歲已備受注目，可惜兩度挑戰一級賽失敗。5月初作季內復出，於新巿場二級賽達利亞錦標只負於作戰經驗比牠更豐富的「高警覺」，今場再無此類對手，應可補中。

高地大道仍值重視

S2-3：「高地大道」去年在此賽不敵「莊嚴真相」，如今兩駒再度碰頭，對比下「高地大道」6歲仍在壯年，年初在杜拜上陣雖未上名也不致於大敗，上季在表列賽或三級賽成績佳，縱負磅稍重仍值重視。

好青年具上升空間

S2-4：此賽去年已存在，是加插供3歲馬競逐，「好青年」在今年3月才出道，至今4戰2冠1亞，上仗更是初跑古活馬場，於草地讓賽仍勝證明潛力甚佳，目前評分具上升空間，負磅仍輕可贏位兼投。

最豪府第勝望彌高

S2-5：這是傳統供3歲或以上馬競逐短途讓賽，「最豪府第」上屆在此賽得季軍，閹後多取3場頭馬，評分升到新高，舊地重遊雖然負重磅，但以其能力居此組仍具勝望。

南加名城夠晒長氣

S2-6：高多芬馬房憑「名演說」勝出今屆英國二千堅尼，英國打吡則派出周歲價200萬歐元的「古智慧」，去年已勝出一級賽未來錦標證明物有所值，雖然上場東帝錦標亞軍被對手拋離6個馬位，但畢竟屬季內首戰兼增程。排11檔從未勝出，但10檔卻是贏得最多打吡的檔位，只是數據矣，外檔比內檔還好。近日葉森持續有雨，對這匹曾在大爛地勝出的馬反為有利，母系擁法國長途血統，哩半可扳到。「名戰古城」於英國二千堅尼輸得不明不白，會否如去年「多產巨匠」般熱身後即回復真章？與「難以置信」為全兄弟，增程必可應付，但1檔數據上卻不是有利檔位。

廐侶「南加名城」至今3戰全勝，去年聖格盧準則大賽於大爛地上贏2000米擊敗「桃花開」，復出贏李奧柏打吡預賽姿態亦佳，氣量及淋地已有證明。「河運千里」去年以處女馬身份跑一級賽未來錦標第4，今年復出即打開勝門，進步中可作冷腳。

閃動女神葉森贏過

S2-7：「閃動女神」這匹4歲雌馬去年曾在葉森馬場勝出同程，今年復出首仗即在唐加士達贏馬，上場加分後於約克表現普通或與場地有關，倘臨場有變化地之助可望交出更佳水準。

航宇任務有力坐正

S2-8：「航宇任務」以英國讓磅賽短途賽駒而言演出十分準繩，去年在葉森馬場同程僅敗，剛戰於英國二千堅尼日復出跑四歲或以上馬讓賽亦只不敵有底質的「大漠勇探」得亞軍，開氣後有力坐正。