【世界觀】英國打吡范思維和氣生財

老牌練馬師范思維足足等咗33年，終於再有馬跑英國打吡。呢位年過60嘅練馬師，響歐美各地嘅頂級大賽都會見佢嘅身影，但響英國打吡屬稀客，除咗響91年開倉第2季曾經派出「環境之友」參戰，之後嘅32年都未見過佢個名出現。

故事回到34年前，仲未開倉嘅范思維同Bill Gredley相當老友，佢嘅太太經常煮好嘢招呼Bill。Bill嗰陣承諾只要范思維攞到牌就會畀馬佢練。結果呢位老友好有口齒，響范思維擔正第1年，就將名下嘅「環境之友」交畀佢訓練，呢匹馬有份跑91年英國打吡，可惜遇到「慷慨」同文羅唔可以一舉成名。

「環境之友」再出就即刻證明實力捧走日蝕大賽。不過呢對曾經Fried過打Band嘅最佳組合響93年分道揚鑣，直至舊年先復合。Bill為咗慶祝90大壽，舊年一口氣買咗9匹馬，將其中4匹交畀范思維訓練，包括有份跑今屆英國打吡嘅「和氣」。范思維問Bill隔咗咁多年點解仲會畀馬佢練，Bill就好認真咁同佢講懷舊嘛。

郗福年賽前做足功課

「和氣」上仗響嶺飛打吡預賽大勝4個半馬位，今次改由郗福年操刀，鞍上人特登打電話畀老友戴圖理，請教跑葉森打吡嘅秘訣，戴圖理將當年柏葛教佢嘅一五一十講番畀佢聽，睇吓呢位近期行運嘅老將可唔可帶旺「和氣」？