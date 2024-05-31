【獨門秘技】楊明綸搵到「最佳拍檔」

楊明綸今季已取15W，比之前4季成績都好，今期5匹坐騎不多，第3場的「最佳拍檔」有力爭勝。

「最佳拍檔」北半球馬較遲熟，上季新馬賽表現平平可理解，今季初仍只3歲未熟，首3仗落敗後便轉投巫偉傑馬房，隨住經驗增加及評分下調，近仗走勢漸見起色，上仗於谷中一哩首度入圍，採中段發力直路帶開對手，最後不敵「極速滿貫」5個多馬位，但其實其他馬匹亦未能威脅「最佳拍檔」，慢熱4歲馬21分不致於被淘汰，負輕磅有力出頭。

樂天派五班夠惡氣

另外，第1場五班2000米，希斯馬房的「樂天派」上半季取1冠2亞，1月中39分五班贏谷草1800米，返四班後連輸5仗，上仗重返五班，但跑開長途季尾跑一哩已略嫌短，結果冷門居後跟跑而回。

「樂天派」今仗增程一定更合適，偏偏田草同程卻5戰俱敗，不過全部都在四班跑，戰意成疑，加上此程很快便轉首彎，排檔相當重要，尤其「樂天派」此匹衝程不太長的馬更有影響，故過去5戰同程有4次排12檔或13檔，早段都已拖後跑，全程居後無威脅可以理解，未能盡作，今次3檔形勢截然不同，歷來五班賽跑18次取3勝6位，半數上名實力明顯稍秤先，減至37分比季中贏馬時還低2分，當具還擊之力，上星期跑完匆匆再戰，重戴羊毛面箍，充滿變數。 ■西門獨