今季冠軍騎師由潘頓冧莊已無懸念，至於為華將而設之「告東尼獎」，新紮師兄鍾易禮以42W領先，比起力圖衞冕之何澤堯，已帶離有10W差距，然而後者亦不會輕言放棄，務必在餘下12個回合後來居上，完成這個不可能任務，今戰在呂健威全力撐場下，勢必全力反撲，進一步縮窄落後距離。

雖然華將一哥何澤堯季內一再遭逢落樓受傷及停賽經歷，氣勢屢被打窒，而自4月中傷愈復出至今，頭馬數字穩步上揚，且全數來自呂及柏兩廐支持，如今呂健威積極衝冠，與何澤堯衞冕「告東尼獎」，爭標目標一致，今戰再度攜手出擊，自然期望擦出更多勝利火花。

安康萬里增程出擊

何澤堯周日共騎呂廐7駒，其中「安康萬里」與「遙遙領先」一併從布文手上接棒出擊，當然絕非布文棄騎，始終呂健威與何澤堯分屬最佳拍檔，今戰換人順理成章，「安康萬里」更加初跑1400米，呂健威亦曾指出馬匹落腳轉慢，可以循序加程，既然上場慢閘後追不及，索性提前部署增程出擊，打王牌絕非無的放矢。

另一匹打王牌第7場之「遙遙領先」，上仗由布文操刀，幼齡馬經驗不足出閘笨拙，最終力追下以頸位飲恨，初度上陣已展現馬匹潛力，吸取實戰經驗後，由何澤堯接手，補中機會呼之欲出。騎者尚有尾場重新接手的「獨步天下」，亦屬呂廐今季PPG新星，至今6戰2贏2位，最差兩仗亦跑第4，人馬皆屬實而不華之輩，再次合作值優先憧憬。