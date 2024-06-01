【分分制勝】「來」港前後 鎖定1400攻擊

上季2023年6月4日首次黃昏賽，編排8草2泥，除了頭場「縱橫十六」從第7位殺上之外，餘下頭馬俱是守好位或入彎前已發力，而當天羅廐馬正正成為受益者，「港林福將」、「年少有威」及「添濼意」均賺形勢下得手。本季首個黃昏賽馬日，羅富全雖然出馬不多，但「瑪瑙」、「妙芳華」及「美神來」最近試閘分別跟前或快放掄元，走勢大有轉機，隨時有驚喜。

第10場四班1400米，「美神來」在澳洲唯一勝仗來自1400米，而抵港首季亦以同程表現最好，前仗初跑田草1400米，快放下取得殿軍，落後於三甲馬「一定美麗」、「金佰令」及「東方飛影」不足1乘，所造時間1分21秒67也算不俗，已鎖定為最佳出路。上仗轉場兼縮回短途，排外檔無心戀戰，落敗不能作準。

「美神來」減夠分取得降班資格，立即回師田草1400米，形勢反客為主。抖足1個月再跑，賽前5課快跳加1課試閘，操練力度顯著加強，該課泥閘由巴度親試，結果以一放到底姿態掄元，跑來有前有後，力度十足，觀感殊佳。羅富全季內10勝同程，當中9次直領到底或守第2位，前置威力非同凡響，「美神來」巧遇快馬不多場合，排12檔一心一意搶先，藉住黃昏賽尾段場次燈光下作賽，放頭馬通常都會愈走愈有，可期爭取在港首捷。

■明治朗