【練馬師王】「其他練馬師」冧莊 點解嘅？

近兩期「練馬師王」，所開瓣數縮減至14個，睇齊「騎師王」，結果一連兩次均開出編號21「其他練馬師」，前次「其他」之一丁冠豪成功起孖，與呂健威雙雙封王；至於剛戰黎昭昇出馬4匹，被列入「其他練馬師」，最終他以「亞洲力量」及「縱橫大進」起孖，季內第3次勝出「練馬師王」，當中兩度於沙田夜賽取得，專攻這個賽日。

上次已提到，呂健威泥地戰績較差，目標或留待今次沙田黃昏賽，而經過電腦排檔之後，大部分實力馬都抽到好檔位，有利發揮出應有水準，可助練者爭取本季第11次封王。率先登場為第2場兩戰駒，「傑出漢子」與「巴閉哥」分別配上希威森及何澤堯，均屬贏馬拍檔，有意拍住出擊。歷來呂廐曾以「金鎗六十」及「幸福笑容」兩度串成馬房連贏位，今次兩駒都準備充足，6駒場合有力埋Q。因有機會單場取得18分，故投注呂健威的「練馬師王」時，適宜在第2場開跑前「入場」落注。

兩場重頭戲G3獅子山錦標及沙田銀瓶，呂健威俱有派馬列陣，計捧盃機會應以第8場「禪勝輝煌」較佳。本身贏過5次田草1600米，成績屬全場之冠，上季黃昏賽呂廐贏11W，當中9場來自4歲馬，「禪勝輝煌」正值4歲當起階段，初跑G3即可攻破。

除了「巴閉哥」之外，何澤堯另替6匹呂廐馬壓陣，近年少有大堆頭合作，估計肯定有料到。尾場「獨步天下」上仗受制於極慢步速，被迫困守內欄位置，才不敵「壯志凌雲」，今次改排8檔可盡展闊步，有力食尾胡。

「練馬師王」開售賠率

1.呂健威 1.7倍

2.蔡約翰 5.5倍

3.賀 賢 10倍

4.大衛希斯 14倍

5.告東尼 18倍

6.姚本輝 18倍

7.伍鵬志 20倍

8.沈集成 50倍

9.韋 達 50倍

10.蘇偉賢 85倍

11.徐雨石 60倍

12.羅富全 85倍

13.廖康銘 100倍

21.其他練馬師(方嘉柏/丁冠豪/葉楚航/文家良/鄭俊偉/容天鵬/黎昭昇/巫偉傑) 50倍